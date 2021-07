Verrückte lustige Videos, die dich zum Lachen bringen

Dies ist eine großartige Website, auf der Sie viele lustige Videos genießen können. Diese Videos sind nicht nur verrückt, sondern werden dich die meiste Zeit zum Lachen bringen. Denken Sie daran, dass auf der Website regelmäßig aufeinanderfolgende Videos hochgeladen werden. Bleiben Sie also mit uns in Kontakt, um täglich diese attraktiven und fantastischen Videos zu erhalten.In diesem Video können Sie eine Maus sehen, die hinter einem Vogel auf der Straße läuft. Die Maus wollte ständig den Vogel witzige bilder , damit er ihn fressen konnte. Denken Sie jedoch daran, dass der IQ sowie die Sinne der Vögel höher sind als die der Tiere. Dies ist der Hauptgrund, wenn ein Auto in ihre Nähe kommt, fliegt der Vogel davon, während die Maus unter den Reifen des Autos kommt und stirbt. Daraus bekommen wir eine Vorstellung, dass die Sinne von Vögeln mehr sind als die von Mäusen.In diesem Video berührt das Pferd die Katze mit Liebe und Zuneigung. Leider mag die Katze dieses Ding nicht. Als das Pferd einschätzt, dass die Katze darauf reagiert hat, wird es wütend, fängt sie mit dem Maul auf und wirft sie energisch auf die Straße.Als der Vater des Jungen in diesem Video das Zimmer betritt, denkt er, dass sein Sohn in einer ungünstigen Position auf dem Bett sitzt. Aber tatsächlich versucht der Sohn, eine Fliege zu töten. In der nächsten Szene schaut der Junge fern und sein Vater kommt ins Zimmer.Als er den Kanal wechselt, gibt es versehentlich eine Szene mit einem Zungenkuss. Selbst wenn er jeden Kanal wechselt, gibt es sogar im Cartoon-Netzwerk romantische Szenen. Der Vater nimmt seinen Schuh und will seinen Sohn damit schlagen, als er sieht, wie sein Sohn im Fernsehen schlimme Dinge sieht.Oh mein Gott, du denkst vielleicht in einem anderen Sinne an das Video. Sie werden in diesem Video sehen, dass der Hund tatsächlich darauf wartet, die Kekse zu essen. Er springt energisch, um den Keks zu essen, den man im Moment denken könnte, er macht Sex. Das Mädchen, das hinter dem Hund sitzt, isst den Keks. Sie lacht darüber, wie der Hund springt, um diese Kekse zu essen.In diesem lustigen Video schläft ein Büroangestellter. Ihre Kollegen sitzen neben ihr und beobachten, dass sie schläft. Sie wollen sie wecken und für? Aus diesem Grund fangen sie an zu klatschen und zu gratulieren. Der lustige Moment ist, als das schlafende Mädchen ängstlich aufwacht und anfängt zu klatschen. Nach ihrem Klatschen lachen alle ihre Kollegen lautDoggo StiloWas für ein schockierendes Video, als das kleine Kind einen Hund anfasst, aber leider auf ihn gefallen ist. Der Hund versteht die Bewegung nicht und schlägt das Kind unbewusst mit den Beinen zurück. Nach seinem Schlagen fiel das Kind heftig, wo sein Gesicht den Boden berührte. In diesem Moment fing das Kind gleich nach dem Schlagen an zu weinen.