FLP Boxteam Koblenz präsentiert: Die Nacht der Champions

TOP-NEWS: Alexander „Hier kommt Alex“ LORCH wird am 26. Oktober ebenfalls auf der FLP Veranstaltung in den Ring klettern.Und die Veranstaltung des FLP Boxteam Koblenz wirft ihre Schatten voraus. Detlef Loritz und sein Team sind in den Vorbereitungen und veranstalten am 26. Oktober 2019 in der Rheinlandhalle Mülheim-Kärlich. Unter anderem boxen Ben Nsafoah, Yakup Saglam, Cem Kurnazcan, Mourad Zaaboul und Maurice Morio „Engel Gabriel“.Einlass ist um 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr.Karten gibt’s bei folgenden Vorverkaufsstellen: FLP Boxteam Koblenz: 0171 / 3174897, Ticket-Hotline: flp-boxteam@arcor.de sowie in Baba`s Boxschule, Wilhelmstraße 57, Betzdorf 01590 / 1228946Techn. Leiter: Detlef Loritz, Veranstalter FLP-BOX-TEAM-KOBLENZ. Die Veranstaltung steht unter Aufsicht der GBA