Das Portrait: Ernährungsberaterin Frau Dr. Bäuerchen

Telefon-Interview mit MR-Bürgerredakteur Franz Firla

Firla: Frau Dr. Bäuerchen, Sie sind mit 138 Kilo wohl die dickste Ernährungsberaterin über dem Äquator. Wie kam es dazu?Bäuerchen: (kauend) Essen, immer Essen. Ich stamme aus Essen (kauend) und habe das immer als Aufforderung verstanden…Firla: Entschuldigung, da sind immer solche Schmatzgeräusche in der Leitung…Bäuerchen: Das bin ich…Firla: Aha. Nun denkt man ja bei Ernährungsberaterin nicht gerade an eine fette Kuh. Wie kamen Sie darauf, ausgerechnet Ökotrophologin zu werden.Bäuerchen: Ja, ich weiß, die Leute nennen mich gelegentlich (kauend) Ökokatastrophologin.Firla: Damit haben Sie aber noch nicht meine Frage beantwortet…Bäuerchen: (kaut) Ja, ich habe mich von Kindesbeinen (schluckt) ausschließlich mit Ernährung beschäftigt. Es blieb mir daher kaum eine andere Wahl als dieses Fernstudium mit Promotion.Firla: Sie hätten doch z.B. auch in einem Restaurant kochen können…Bäuerchen: (lacht) Nein, da essen mir zu viele mit…Firla: Frau Doktor Bäuerchen, mal was anderes, wie beraten Sie die Leute?Bäuerchen: Telefonisch, ich komme ja hier nicht raus. (kaut) Alles viel zu eng…Firla: Sie kommen also nie nach draußen?Bäuerchen: Doch, doch, ich habe einen Bekannten, der ist Kranführer… (schnauft)Firla: Und was raten Sie jetzt Ihren Kunden?Bäuerchen: (schmatzt) Das ist sehr individuell. Aber die große Linie ist: Nichts ohne Fett! (schmatzt) Der Körper muss sich entfalten können, das ist besonders im Alter wörtlich zu nehmen!Firla: Faltencreme ist deshalb Unsinn?Bäuerchen: Nicht wenn man sie isst! (lacht fettig)Firla: Das Ziel der Ernährungsberatung heißt ja normalerweise: Gesund in den Tod!Bäuerchen: Man könnte auch sagen: hungrig. (kaut) Und da rate ich ab. Wissen Sie, nach meiner Erfahrung heißt das Ziel der Ernährung auf der ganzen Welt ganz klar: Satt!Firla: Sie sind also eher eine Ernährungsberatungsabraterin?Bäuerchen: Genau! (rülpst) Studium ist Studium, Wirklichkeit ist Wirklichkeit!Firla: Frau Dr. Bäuerchen, ich danke Ihnen für das Gespräch und: Allzeit guten Appetit!Bäuerchen: Bütte! (kaut und schmatzt) Danke!