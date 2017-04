Sprache privat: „Ungezwungen Deutsch“

Die meisten von uns reden im privaten Bereich weder reines Hochdeutsch noch reinen Dialekt. Sie changieren, je nach Gefühlslage. Als Beleg soll hier einmal anonym die gnadenlose Abschrift eines heimlichen Gesprächsmitschnitts dienen. Die minimalen Unterbrechungen des Gesprächspartners wurden hierbei nicht berücksichtigt.

„Aber hör mal, ich geh in den Keller, will irgendwas holen. Seh ne Spinne an der Wand, Schuh aus, peng, mach wat anderes, geh rauf in die Küche, denk du wolltest was im Keller, ne Gurke, ne Gurke, wieder runter in den Keller, haste die Gymnastik für den Tag wieder halbwegs erledigt. Ja, dat passiert uns jetzt häufig. Ich mach mir auch Stichpunkte, so zum Beispiel mit dem Hautarzt, wo ich immer, da ruf ich vorher immer zwei Tage vorher an. Weil ich ja dat Narkosemittel nich vertrage. Und da muss der dat Narkosemittel beschaffen, weil ich die Einzige bin, die dieses normale Narkosemittel nich verträgt. Und dann ruf ich aber immer an, um das zu sagen, dat die dat haben, ja, damit die das haben und dann leg ich mir en Zettel hin, damit ich das nicht vergesse. Einmal habe ich nämlich nicht anjerufen und da sacht der, man kann Lasern auch ohne Narkose machen, ja gut, dann mach mer dat mal ohne Betäubung, dat war nich schlimm, aber et war auch nit schön. Haste schon gelasert gekrischt ohne Betäubung? Mer kann et aushalten, aber auch nit so schön, nee? Ja, hab ich aber gedacht, wenn der schneiden will, dann nicht ohne, aber der schneidet auch nicht ohne. Aber dann ruf ich, äh, dann mach ich mir en Zettel. Dass ich das nich vergesse.“