SV Gunsmoke e.V. aus Mühlheim am Main weiterhin auf Erfolgskurs!!!

SV GUNSMOKE e.V. aus Mühlheim am Main auch im Herbst 2017 beim Pokalschießen der DSU wieder mehrfach auf dem Siegertreppchen vertreten. Der SV Gunsmoke e.V. gehört zu den erfolgreichsten Vereinen der DSU in Deutschland in den letzten Jahren und ist stetig und nachhaltig bemüht, die ewige Liste der Titel weiter auszubauen.