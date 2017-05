SV Gunsmoke e.V. aus Mühlheim am Main weiterhin auf Erfolgskurs bei der DM der DSU 2017

Wie in den Vorjahren konnte der SV Gunsmoke e.V. an die Erfolge anknüpfen und im Medaillenspiegel viele seine Konkurrenten weit hinter sich lassen.Ebenso erwähnenswert sind die Leistungen unseres Obersportleiter, Herr Matthias Harms, er konnte mit den Langwaffen mit zwei weiteren ersten Plätze und einem zweiten Platz ordentlich nachlegen.Im Flintensektor konnte Tim Schmidt sich einmal Silber und Bronze sichern.Ganz besonderen Dank gilt unseren Damen: Unsere Schriftführerin, Lisa Wiederspahn konnte sich mit der Flinte zwei Goldmedaillen sichern.Unsere Schatzmeisterin, Frau Kathrin Nezzer, rundete das Quintett der Gewinner mit einer weitere Goldmedaille ab.Dieses Jahr waren die Starts der Schützen auf fünfzehn Stück begrenzt, sonst hätte der SV Gunsmoke e.V. wie in den Vorjahren wesentlich mehr Titel erringen können.