MSC Neuenhasslau verzeichnet über 40 interessierte Kinder beim Schnuppertraining am vergangenen Samstag

Kart-Slalom ist eine Disziplin mit motorgetriebenen Fahrzeugen, bei der Kinder und Jugendliche bereits ab 5 Jahren an motorsportliche und verkehrserzieherische Aktivitäten herangeführt werden können.Der Hasselrother Club stellt den Jugendlichen bei den Trainings zwei vereinseigene Wettbewerbs-Karts kostenfrei zur Verfügung. Weiterhin verfügt der Verein über ein Elektro-Kart, um mit einer geringen Lärmbelastung auch auf dem Festplatz in Hasselroth trainieren zu können. Sobald es das Wetter erlaubt, trainieren die Kart Kids des MSC Neuenhasslau mehrmals im Monat in Langenselbold auf dem Gelände der Translogistik Langenselbold Lagerei GmbH & Co. KG. Trainiert werden die Kids von MSC-Jugendleiter Michael Lösche (Niedermittlau) und vom Vorstand und Trainer Falk Bachmann (Neuenhasslau).Beim Schnuppertraining am 10.07.2021 waren auch die Kids und Jugendlichen der Kartgruppe anwesend, so dass Interessenten auch echte Erfahrungsberichte hören konnten und sehen konnten, wie ein Kart um einen Slalom-Parcours bewegt wird, wenn man schon 1-2 Monate oder länger Übung darin hat.Weitere Termine für Anfänger Trainings sind bereits in Planung und werden auf der Homepage des Vereins unter https://www.msc-neuenhasslau.de/termine und auf Facebook ( https://www.facebook.com/mscneuenhasslau ) bekannt gegeben. Zunächst in Planung sind der 22. August und der 29. August, nähere Informationen dazu unter info@msc-neuenhasslau.deDie Kart Kids des Vereins freuen sich bereits auf die in Kürze bevorstehende Veranstaltung bei den Motorsportfreunden Zotzenbach am 17.07.2021 und dem 18.07.2021. Dort findet der 3. und 4. Lauf zur Hessenmeisterschaft im Jugendkartslalom der Motorsport Jugend (MSJ) des Deutschen Motorsport Verbandes (DMV) statt.Am 02./03. Oktober wird es dann auf dem Kinzigtalring (Grasbahn neben dem Festplatz) ernst: Der Verein richtet auf dem Kinzigtalring sein jährliches Grasbahnrennen in den Klassen Solo, Gespanne, Speed-Kart und Quad aus.