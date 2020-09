BDS-Schießsportgruppe Mühlheim auch in 2020 weiterhin und unaufhörlich auf dem Medaillenkurs, mit zwei Titeln auf dem Siegertreppchen, danke an Thiemo Burkardt

Trotz der schwierigen Zeiten in der aktuellen "Corona-Pandemie", haben es die Organisationstalente des Bund Deutscher Sportschützen, kurz BDS, verstanden, einen Schießwettbewerb unter strengen Auflagen und eines fundierten Hygienekonzeptes zu veranstalten. Somit geht unser Dank an die Organisatoren und Ausrichter der Veranstaltung " Jubiläumsschießen 45 Jahre BDS".



Dieses Turnier fand vom 04. September 2020 bis zum 06. September 2020 auf der Schießanlage in Philippsburg statt.



Bei diesem Event war Thiemo Burkardt wieder mit sieben Starts in der Disziplin Speed vertreten.



Bei dieser Disziplin müssen in sechs Durchgängen jeweils fünf Schüsse auf fünf Scheiben abgefeuert werden. Das Besondere bei dieser Disziplin ist die Zeitnahme. Nach Beendigung der sechs Durchgänge, wird die Summe benötigten Zeit von den erzielten Ringen abgezogen. Somit stellt diese Disziplin eine Kombination von Genauigkeit und Schnelligkeit dar.



Hier konnte Thiemo Burkardt zum einen mit einer Pistole, Glock 17 und einem Anschlagschaft, sich Bronze, bzw. den dritten Platz sichern.



Nicht genug, Thiemo Burkardt konnte auch noch den zweiten Platz in der Disziplin mit der kleinkalibrigen Pistole mit einer offenen Visierung erringen.



Der erste Vorsitzende, der BDS-Schießsportgruppe Mühlheim, Holger Baaske hebt die erbrachte Leistung aufgrund der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten besonders hervor.



Aber der jahrelange unermüdliche Einsatz zahlt sich nun langsam aus, ergänzt Holber Baaske.



Die BDS-Schießsportgruppe Mühlheim arbeitet erfolgreich und partnerschaftlich mit der SLG Mühlheim am Main e.V.(BDMP), dem SV Gunsmoke e.V.(DSU) und den Freien Schützen Hanau 2015 e.V.(DSB) zusammen. Dieser Konföderation von unabhängigen Vereinen gehören mittlerweile über 100 Schützen an, welche die jeweiligen Angebote der Verbände entsprechend nutzen. Durch die dauerhafte und nachhaltige Expansion hat sich dieser Modus Procedendi als erfolggekrönt herausgestellt.



Aktuell befinden sich noch weitere Kooperationen in Planung und dieser werden auch zeitnah umgesetzt werden.