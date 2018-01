„Irish Dew“ – Irish Folk live mit "Guinnesbuch-Weltrekord" und der "urigsten Karaoke-Maschine der Welt"

Das Irish Folk-Duo "Irish Dew" (Ralf Grombacher: Gesang, Gitarre, Tin-Whistles, Fidel + Wolfgang Prieß: Percussiion, Gitarre) spielt traditionelle irische Folkmusik (Songs & Instrumentals) im Stil der weltbekannten Irish-Folk-Bands Dubliners, Chieftains, u. a.

Zum ersten Konzert im neuen Jahr 2018 im Mühlheimer Whiskyladen in der Bahnhofstraße bringt das in der ganzen Region inzwischen weithin bekannte und beliebte Duo diesmal viele neue und noch mehr altbekannte und beliebte irische Songs mit..Außerdem haben die beiden diesmal eine brandneue, kuriose Sensation mit im Gepäck, die bisher in noch nie in Mühlheim zu erleben war: Die.. ;-) Da wird "Norbert´s Bar" ruck-zuck zum "Irish Singing-Pub" und zur ersten Adresse für begeisterte Anhänger/innen des "Rudel-Singens".Und natürlich wird auch im 16. Jahr nach dem offiziellen Eintrag inswieder die aktuellste Neuauflage des bis heute unüberbotenenzu erleben sein, der das Publikum jedes Mal gleichermaßen zum Staunen wie zum Lachen bringt.Grombacher und Prieß treten nun schon seit 18 Jahren in verschiedenen Musikprojekten (Sternenstaub, Saugut, Irish Dew) gemeinsam auf und sind darumDas Zusammenspiel von Irish Dew wird ferner von einem hohen Maß angetragen, was für die Zuhörer einen besonderen Reiz ausmacht und echtes "Live-Feeling" aufkommen lässt.Die Freude, welche die beiden Musiker selbst an der irischen Musik haben, überträgt sich so unweigerlich auch auf die Zuhörer.Darum dauert es meist auch nicht lange, bis das ganze Publikum begeistert mitklatscht und mitsingt, wenn die beiden Musiker mit viel Witz, Tempo und Rhythmus ihre traditionellen Jigs & Reels oder irische Trink- , Freiheits- und Liebeslieder spielen.Tickets kosten im Vorverkauf 8 € und können bei "Norbert´s Bar" alias "Whisky Flavor" in der Bahnhofstr. 35 oder über Internet gekauft oder unter der Ticket-Hotline: 06108 794025 vorbestellt werden. whiskyflavor.de