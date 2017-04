Familientag in der Sauna

Gemeinsame Zeit für die ganze Familie

Warum nicht einmal zusammen mit den Kindern in die SaunaDas aquariohm in Mücke will Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, mit Ihren Eltern zusammen, die Sauna kennenzulernen. Deswegen haben Kinder unter 18 Jahren an diesem Tag freien Eintritt - in Begleitung der Eltern oder eines Elternteils.Dieser Familientag wurde bereits in den letzten Jahren mit Erfolg durchgeführt. Alles verlief ruhig und ohne Hektik. Wir gehen davon aus, dass auch dieses Jahr keine Unruhe aufkommt und wenn es doch kurzfristig etwas unruhiger wird, bitten wir gegenseitig um etwas Toleranz.Das Hallenbad ist für Saunagäste im Preis enthalten. Wie jeden Samstag, wird auch an diesem Tag ab 14 Uhr im Hallenbad der Hund aufgeblasen, der zusätzlich für Abwechslung und Action sorgt.