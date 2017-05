Mücke : Veronika Zanke |

Foto-Wanderung - am Rande des Naturparks Hoher Vogelsberg - rund um den Windhain

Mit der Kamera erkunden wir am Morgen die schöne Vogelsberger Natur rund um den Windhain:



- durch Wald, über Felder und Wiesen, auf der Suche nach "fotogenen"

Landschaftsmotiven, an die umliegenden Teiche

- ich biete Ihnen Anleitung/Hilfestellung bei der Motivwahl und stehe Ihnen gern mit praktischen Tipps zur Verfügung



Bei unserer ca. 2 1/2 - stündigen Wanderung rund um unseren schönen Windhain finden Sie immer geeignete Fotomotive !



Bei "normalen" Wanderungen fehlt meist die Zeit, sich von den schönen Landschaftsmotiven zu Fotoaufnahmen inspirieren zu lassen. Außerdem wird die Geduld der „Mitwanderer“ bei ständigen Stopps oder Umwegen über Felder und quer durch die Wiesen ziemlich strapaziert :) Bei einer Wanderung unter Foto-Freunden stößt man nicht auf Unverständnis für die vielen kleinen "Stopps":) Teilnehmen können Sie mit jeder Art Kamera. Die Foto-Wanderung ist sehr gut für Foto-Anfänger geeignet. Aber natürlich können Sie (wenn Sie genügend Geduld mitbringen;-) auch ohne Kamera an der Wanderung teilnehmen!



Nähere Infos: www.veronikazanke.de