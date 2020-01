Molau : Saal Sieglitz - gegenüber Spielplatz |

Am 29.02.2020 laden wir herzlich zu unserem Kinderkleider und Spielzeugbasar in Sieglitz auf dem Saal (Haus-Nr. 36) ein. Von 14:00 bis 17:00 Uhr werden Kinderkleidung vom Baby- bis Teenageralter, Baby- und Schwangerschaftszubehör sowie Spielsachen angeboten. Für alle, die beim Stöbern und Suchen Hunger bekommen gibt es leckeren Kuchen und Kaffee.

Schwangere und Eltern mit Babys bis zu 3 Monaten sind bereits ab 13:30 Uhr herzlich willkommen, um in Ruhe zu Stöbern.



Also kommt vorbei und schaut, was ihr Schönes für eure Kleinen (und Großen) finden könnt!





Nähere Informationen findet ihr auch unter:

www.kleiderbasar-sieglitz.jimdo.com

und auf Facebook



Auf diesem Weg möchten wir uns für die zahlreiche Teilnahme am Kleiderbasar im Herbst 2019 bedanken. Ein besonderer Dank geht an alle, die uns bei der Vorbereitung und Umsetzung rege unterstützt haben. Vor allem unseren Familien haben wir vor und während des Basars viel zu verdanken. Ohne Eueren Beitrag wären die Basare nicht möglich.



Der Erlös kommt auch dieses Jahr wieder der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in Molau und der Grundschule Sieglitz „Schule im Grünen“ e. V. zugute.



Herzliche Grüße

Das Team „Kinderkleider- und Spielzeugbasar Sieglitz“