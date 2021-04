Die alla hopp!-Anlage von Mörlenbach

Mörlenbach : alla hopp! |

Sport- und Spielmöglichkeiten für alle Generationen bieten die alla hopp!-Anlagen, welche durch die Dietmar Hopp Stiftung entstanden sind. Insgesamt 19 dieser Anlangen wurden in den Jahren 2015 bis 2017 eröffnet. Die letzte alla hopp!-Anlage entstand im hessischen Mörlenbach bei den Sportplätzen. Sie ist über die Schulstraße erreichbar.

Für eine alla hopp!-Anlage wird eine Größe von mindestens 5.000 Quadratmetern empfohlen, auf welcher die folgenden Bereiche entstehen:* Ein Trimmpark mit Geräten für nahezu alle Altersgruppen. Auf Infotafeln werden die zu absolvierenden Übungen erläutert, wobei verschiedene Schwierigkeitsstufen wählbar sind.* Ein Spielplatz für Kinder bis etwa sechs Jahre* Ein Spiel- und Bewegungsplatz für Kinder im Schulalter* Sport- und Bewegungsplatz für Jugendliche (optional)In Mörlenbach sind alle Bereiche vorhanden.Der Trimmpark ist ähnlich aufgebaut wie bei den häufig zu findenden 4FCircle-Trimmparks: Auf einer Übersichtstafel werden die Trainingskategorien (Erwärmung, Koordination / Geschicklichkeit, Kraft / Mobilisierung, Ausdauer) erläutert und die passenden Stationen genannt. Zu jedem Trimmgerät gibt es eine Infotafel, auf der Übungen in den Schwierigkeitsstufen leicht, mittel und schwer angeboten werden. Die Schilder in der alla hopp!-Analage haben alle eine einheitliche Farbgebung mit einem hellblauen Grundton.Die Trimmgeräte in Mörlenbach stammen von unterschiedlichen Herstellern, z.B. Art|Outside GmbH, Erlau AG, PLAYPARK GmbH. Sie stehen entlang eines geschwungenen Weges, der nahe eines Bouleplatzes endet.Daneben gibt es noch weitere Angebote, die für Fitnessübungen verwendet werden können:- Slackline (Balancieren auf breitem Band)- Balancierbalken- Schwingende Baumlandschaft - hier kann man über eine größere Anzahl von Baumstämmen balancieren- TrampolineAm 5. Juni 2014 erfolgte die Bekanntgabe der Orte, an denen die Anlagen geplant waren. Sie wurden an den folgenden Tagen eröffnet:08.05.2015 - Schwetzingen11.09.2015 - Abtsteinach09.10.2015 - Deidesheim15.10.2015 - Rülzheim27.11.2015 - Schwarzach03.06.2016 - Ketsch24.06.2016 - Bürstadt01.07.2016 - Hemsbach08.07.2016 - Sinsheim15.07.2016 - Buchen16.09.2016 - Edenkoben23.09.2016 - Ilbesheim30.09.2016 - Ilvesheim07.10.2016 - Ravenstein13.10.2016 - Heidelberg30.06.2017 - Speyer18.08.2017 - Grünstadt01.09.2017 - Meckesheim09.09.2017 - MörlenbachDrei der Orte (Abtsteinach, Bürstadt und Mörlenbach) befinden sich in Hessen.Die folgenden Bilder stammen vom 6. und 8. Mai 2020. Wahrscheinlich waren wegen der Corona-Pandemie nur wenige Besucher in der Anlage.alla hopp! in Hemsbach: https://www.myheimat.de/hemsbach/sport/die-alla-ho...