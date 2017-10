Ihr Unternehmen hat seinen Firmensitz in NRW, dann würde ich mich heute gerne an Sie wenden und Ihnen meine Initiative „Mönchengladbacher suchen Arbeitsstellen“ vorstellen.Vor ca. .4, 5 Jahren eröffnete ich aus der Not heraus in einem der größten Sozialnetzwerke Facebook diese Gruppe.Dies ist eine Initiative, die sich an Firmen und Arbeitssuchende wendet, welche kostenlos und unverbindlich zusammen gebracht werden.Da es für mich mit meinen 52 Jahren, schwerbehindert und Hartz 4 beziehend nicht leicht ist, eine geeignete und angemessene Arbeitsstelle zu finden, gründete ich diese Gruppe um wenigstens auch anderen Menschen mit und ohne Handicap zu einer neuen Arbeitsstelle zu verhelfen.Bis zum heutigen Tag ist mir dies auch mit 830 Mitgliedern gelungen.Sollte ich Sie als Mönchengladbacher Unternehmen mit meinem ehrenamtlichen Engagement überzeugt haben, würde ich mich über Unterstützung Ihrerseits in Form von Stellenangeboten freuen und stehe Ihnen jederzeit zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung, Sie haben auch die Möglichkeit sich auf unserer Homepage über diese Gruppe zu informieren.www. Mönchengladbacher suchen Arbeitsstellen.deoderMit freundlichen GrüßenUrsula Kiel