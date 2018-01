Anzeige

Eine tolle Sache für Krebspatienten Bandana Cancer Hats

Krebs eine Krankheit die uns alle treffen kann, für den Betroffenen und für die Angehörigen immer ein Einschlag ins komplette Leben.

Viele Veränderungen sind notwendig. vieles muss umorganisiert werden und viel während der Behandlungen ertragen werden.

Eine Freundin von mir leidet an Krebs und Ihr graute es immer vor der Chemotherapie , sie sagte das erbrechen wäre nicht mal das schlimmste sondern , das das man auf einmal keine Haare mehr hat , alle Leute schauen einen mitleidig an und dann kommt Frage um Frage die man am liebsten gar nicht beantworten möchte.



Wie oft hat sich meine Freundin nach einem Hut gesehnt und gesagt , es soll modisch aussehen mir mein Selbstwertgefühl wieder geben.



Wiederum eine andere Freundin, war in Urlaub in den USA und war dort im Land viel unterwegs, dann vielen Ihr hin und wieder schon mal Leute einer Kopfbedeckung auf, sie fand es sehr schick, als sie wieder im Hotel zurück war erzählte sie von dem Erlebnis mit den Hüten. Siehe da , man erzählte mir das es Bandana Cancer Hats waren , Hüte die für Krebspatienten mitentwickelt wurden.

Die Freundin erkundigte sich dann wo man diese beziehen könnte ,denn sie hatte ja noch Ihre Freundin mit dem Krebs von Deutschland im Kopf, die Adresse fand sie im Internet.

Natürlich schenkte sie Ihrer Freundin diesen Hut, von da an hatte sie mehr Selbstwertgefühl und die Fragen , warum sie ein Kopftuch trägt usw. hörten auf sie konnte wieder ganz Mensch sein, denke das ist doch mal eine ganz dolle Erfindung aus USA.

Ich habe inzwischen diesen Hut auch gesehen und kann nur sagen Respekt .

Damit sie auch nicht immer mit dem gleichen Hut rumlaufen wollte bestellte diese Freundin noch weitere und ist somit immer modisch schick , vor allem Ihre Lebensqualität ist wieder da.Ich finde es super und nicht nur das , wir haben wieder eine Freundin die lacht.

Vielleicht hilft es ja auch anderen ,bei dieser Krankheit braucht man halt ein wenig Mut und Leute die Ideen haben.

