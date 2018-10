Anzeige

Pflegenotstand

Wir treffen Ihn täglich und überall an, den Pflegenotstand.

Senioren in Heimen, Personal was überfordert ist. Lindernde Hände die Ihr bestes geben und doch reicht es nie aus.

Nicht selten üblich , Stationen mit mehr als 20 Bewohner stehen mit 2 Pflegekräften da, wie ist das zu bewältigen?

Wenn Sie mich fragen gar nicht.

Sie wurden geboren um uns das Leben zu schenken , uns liebevoll zu erziehen und uns einen guten Start ins Leben zu ermöglichen.

Sie gaben Ihr bestes , damit wir heute da stehen , wo wir stehen.

Haben Sie nicht mehr verdient , als nur im Altenheim zu sitzen und wörtlich auf den Tod zu warten?

Mehr Pflegepersonal muss her, was Zeit hat für diese Menschen, Zeit für Gespräche, für Umarmungen uvm. Dinge die Sie aus Ihrem vorherigen Leben kennen.

Leider spielt da aber die Zeit nicht mit.

So werden Sie am Ende betrogen um all das was im Leben wichtig ist.

Schlechte Gehälter und doppelte Dienste machen den Job unattraktiv.

Es kann einfach so nicht weitergehen, wir alle müssen aktiv werden, Einer von uns hat es getan.Erik Socher.

Wir müssen endlich aufstehen, Seite an Seite kämpfen für die Würde der Senioren, denn wir sind die Senioren von morgen. Erik Socher ein junger Mann hat sich dem Thema angenommen und einen tollen Song zum Pflegenotstand geschrieben, wer möchte kann Ihn sich gern anhören,Der Titel heißt "Aufstehen"und beschreibt die Lage beider Seiten , ein wirklich tolles Lied , das von einem 22 jährigen der sich Gedanken macht , wenn auch er einmal alt wird, was dann aus Ihm wird.

Ich denke ein guter Denkanstoss für uns alle, damit es uns im Alter besser geht , als den Senioren heute.

