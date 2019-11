Wie der Zufall so will

Immer auf der Suche nach guter Musik wurde ich einmal hinreichend für meine Ausdauer im suchen belohnt , denn diesmal kam ich durch Zufall auf den Kanal von Oliver Pappke, einem Komponisten, es muss ja nicht immer Musik mit Gesang sein.Auf diesem Kanal blieb ich dann eine ganze Zeit und hörte mir ein Stück nach dem anderen an, so kam es das ich das Interesse fand mehr von diesem Künstler zu erfahren.Somit machte ich mich dann im Netz auf die Suche nach Oliver Pappke,einem jungen Mann aus Bremen der in seiner Freizeit komponiert.Nachdem ich allen Mut zusammen genommen hatte schrieb ich Oliver an , denn es interessierte mich wie man so tolle instrumentale Stücke schreiben konnte.Oliver war sehr nett und so während des Schreibens stellte sich heraus, das er nicht eine einzige Note dazu aufschreiben muss, ich fand das sehr beachtlich, Kompositionen schreiben ohne vorher je eine Note geschrieben zu haben. Er erzählte mir dann von einigen seiner Stücke So schrieben wir lange hin und her und während des Schreibens erzählte er mir dann das er eine netten Kollegen Namens Colin Powell aus England gefunden hat, mit dem er jetzt produziert, ich muss sagen die musikalischen Darbietungen beider sind mehr als hörenswert.Inzwischen schreiben wir drei untereinander und es ist höchst interessant wie so ein Stück zu einem musikalischen Meisterwerk wird. Erst gerade jetzt haben Sie wieder ein neues Stück zusammen kreiert " Fire and Ice" , bei dieser Musik kommen einem so viele Gedanken und man kann es auf so viele Weise interpretieren. Einfach großartig. Ihr seht also alle Mut und Entschlossenheit, ist das einzigste was man braucht um Erfolgsstücke zu schreiben. Ich wünsche Oliver Pappke und Colin Powell viel Glück. ich bin sicher Sie werden den beiden noch hier und da bei vielen Radios über den Weg laufen.