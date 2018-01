Ulla , ein Leben voll Musik

Weiter ging es dann im Kindergarten und in der Schule, ich wurde im Chor angemeldet und überall wo es was vor zu singen gab , wurde klein Ulla hingeschickt.Somit wuchs im Laufe der Jahre meine Liebe zur Musik.Mit 20 Jahren lernte ich dann über meinen Bruder einen Manager kennen, somit kam ich in die Musikszene begleitete unzählige Veranstaltungen, bis ich mich 1997 selbstständig machte als Künstlermanagerin.Nun stand auch ich auf großen Bühnen und sang vor Publikum, dann ging ich ins Studio machte meine erste CD , das war in Spaß etwas selbst produziertes in der Hand zu halten. Dann packte mich der Ehrgeiz und ich ging zum zweiten Mal ins Studio, doch dann kam der große Knick, ich bekam keinen Ton am Mikrofon mehr raus.Der erste Weg am nächsten Tag führte mich zum HNO , was war passiert, ja die Diagnose war niederschmetternd, Stimmbandkrebs, somit wurde ich dann mehrfach operiert und meine Gesangskarriere war am Ende, durch einen Gehörsturz verlor ich dann noch das Gehör auf einem Ohr. Somit war dann meine Karriere als Künstlermanagerin zu Ende.Aber ganz verabschieden wollte ich mich dann doch nicht aus der Szene , weil doch sehr viel Herzblut an der Musik hin, somit fing ich als Radiomoderator an, später als Produzent für vorgefertigte Radiosendungen für Internetradios.Über diese Schiene lernte ich dann vor mehr als 10 Jahren Judy Welden kennen, eine Country und Gospelsängerin, eine Stimme wie ein Engel und ein Multitalent. In Ihrem Leben schrieb sie mehr als 400 Lieder , davon 100 für andere Künstler , tourte durch Europa und bekam viele Auszeichnungen .Wir haben ein sehr enges Verhältnis und inzwischen ist sie zu meiner Mum ins USA geworden,da ich sehr an Ihr hänge ,beschloss ich dann ehrenamtlich für sie das Management Deutschland und USA zu übernehmen und freue mich nun auch Judy Welden in Deutschland etwas populärer zu machen.Aber auch unzählige andere Künstler sind inzwischen zu guten Freunden geworden. Sie sehen Musik verbindet über Kontinente, auch wenn man vom Schicksal gepackt ist , sollte man seine Träume nie aufgeben, mein Leben wird solang mein Herz schlägt , immer von Musik begleitet . Unten ein paar Bilder meiner Freunde aus den USA, sie sehen mein Herz schlägt für Country und Gospel.