Tierische Begegnungen am Rheydter Schloss

Mönchengladbach : schloss rheydt |

Das Wetter lockt, der Frühling ist zu erahnen...

Bei meinem

Spaziergang am Rheydter Schloss in der Nähe von Mönchengladbach

konnte ich den nahenden Frühling erahnen bei fast 10 grad plus. Die Sonne scheint, die Schneeglöckchen recken ihre Köpfe in die Höhe, einfach nur herrlich anzusehen.Die Narzissen brauchen noch eine Zeitlang.Ich erfreue mich an diesem schönen Tag und spaziere um das Schloss herum. Vorbei an einem großen Teich und riesigem Naturschutzgebiet. Die Wege sind noch etwas matschig.Im Innenhof der Anlage versammeln sich etliche Pfaue und warten auf Brötchen, besser noch Kuchen.Viel Freude beim Betrachten meiner Fotos und eine schöne Restwoche noch.Über zahlreiche Kommentare würde ich mich sehr freuen.