Mit "Santo Domingo" kam die Erinnerung zurück !

Ich denke ab einem gewissen Alter revidiert man einmal sein Leben und damit verbunden kommen einem dann auch die schönen Erinnerungen aus einem erfüllten Leben zurück in den Sinn.

Genauso geht es mir gerade, ich war wie jeden Mittag wieder einmal mit meinem Hund im Park unterwegs, wie es zwar für meine Altersklasse nicht üblich ist, trage ich beim Spaziergang immer einen mp3 Player bei mir, nach "Rosenzeit" von Roy Black, kam dann der

Titel " Santo Domingo" , gesungen von Wanda Jackson

Und mit den ersten Tönen des Titels ,kamen dann auch schon die Erinnerungen zurück. Heimlich und unbeobachtet, summte ich ein paar Töne mit ,bis dann Bilder der Erinnerung in mir hoch kamen. So um die 3 Jahre alt muss ich da gewesen sein, ich war ein Oma Kind und war sehr oft bei meiner Oma zu Besuch, wenn meine Oma eins liebte ,dann war es die Musik ,bei einem Titel sang meine Oma aus vollem Herzen mit,ja es war "Santo Domingo",damals war ich ja noch klein und habe das so noch nicht verstanden,aber mit den Jahren kam auch das Verständnis und ich begriff warum meine Oma sich so gut fühlte ,wenn sie wieder einmal in ihrem Radio den Titel hörte.

Mit den fröhlichen Bilder im Kopf setzte ich meinen Spaziergang fort , dann fiel mir ein , das ich den Titel nicht nur bei meiner Oma immer hörte sondern inzwischen hatte meine Oma die ganze Familie mit diesem Lied infiziert. Als ich so sechs Jahre alt war ,fragte ich dann meine Oma mal, was an dem Lied so besonders sei.

Dann sagte sie Kind , wir haben nicht soviel Geld um zu verreisen und so bleibt uns nur die erste Textzeile , die da heißt : Sie sehnten sich so nach der großen Welt ... , mit dieser Zeile sagte meine Oma träume ich mich immer in Gedanken weg und vergesse alle Sorgen und Nöte der Zeit. Das klang für mich in dem Alter als einleuchtend.

Als ich dann älter wurde, anfing Tanzlokale zu besuchen,lief mir dieser Titel wieder über den Weg, ich tanzte normal nie ,aber immer zu diesem Lied forderte mich jemand auf, so lernte ich über diesen Titel " Santo Domingo" meine erste große Liebe kennen. Natürlich vergisst man das nicht, lang waren mir diese Bilder aus dem Gedächnis weg,bis grad eben der Titel auf meinem mp3 Player anfing zu spielen.

Im Laufe der Jahre war dieser Titel auch mein Lieblingslied geworden und nicht nur weil er Generationen verband, nein er hat etwas , ich kanns nicht sagen ,aber er ist was besonderes für mich ,manchmal lassen sich Dinge einfach nicht so erklären. Wie der Teufel so will, fing es auf dem Rückweg an zu regnen und ein Gewitter zog über mir weg.Klatsch nass kam ich dann vom vom Spaziergang heim, was hilft da am besten , ein heißer Kakao ,meine Oma sagte immer es vertreibt Kummer und Sorgen.

So bereitete ich mir einen Kakao und setzte mich an den PC, im heutigen Zeitalter hat man ja nun mal keine Stereoanlage mehr , ich für meine Begriffe zumindestens nicht, sondern man hört über den PC, was bietet sich während Schreibarbeiten besonders an, natürlich man schaltet sich in ein Internetradio ein.

Mit warmer Kleidung und einem Kakao setzte mich dann an den PC ,ich klickte mich so durch die verschiedenen Sender,denn schließlich ist man ja als Schlagerfan verwöhnt und siehe da , welches Lied kommt mir aus den Lautsprechern da entgegen , ob sie es glauben oder nicht" Santo Domingo", wow dachte ich heute habe ich es aber mit diesem Lied.

Diesmal fiel es mir aber besonders auf, da erklang eine Männerstimme , ich schloss die Augen und träumte mich weg,denn man konnte merken ,der junge Mann sang diesen Titel mit vollem Herzen und aus tiefster Überzeugung, das machte mich neugierig,da ich die Ansage verpasst hatte ,wer es nun vorträgt und ich recherchierte nach und siehe da ,es war Stefan Laier, ein junger sympathischer Mann, der wohl aus dem Kreis Stuttgart sein muss und auch schon lange auf den Bühnen der Welt unterwegs war. Ich war sowas aber wirklich sowas von begeistert und bin mir sicher sollte Stefan Laier einmal hier in meiner Nähe ein Konzert geben ,bin ich der erste der eine Karte hat.

Es ist doch schön wenn man merkt, das ein Künstler in seinem Schaffen aufgeht ,genau die Emotionen rüberbringt die zu dem Titel passen und es war ein Genuss für meine Ohren. Ich hoffe ich werde den Titel noch oft hören ,denn er hat in den heutigen Regentag , ein wenig Sonne reingebracht und sollte Stefan Laier und eins ist sicher sollte Stefan Laier einmal in meiner Nähe ein Konzert geben bin ich der erste der da ist.

Sie sehen manchmal sind es die Erinnerungen , die einen den Tag verschönern ,selbst wenn das Wetter heute nass und grau ist .

