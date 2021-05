Anzeige

Gib Deine Träume niemals auf!

Wenn man älter ist , heißt es ja benötigt der Körper nicht mehr soviel Schlaf,das bedeutet nix anderes als mehr Freizeit,aber was stellt man denn damit so an?

Ich für meinen Teil merkte es vor fünf Jahren das mein Körper so mit 5 Stunden Schlaf pro Nacht auskam , also sass ich hier und überlegte wie ich die Zeit überbrückte.

Die erste Zeit sass ich nur hier, hörte Musik oder nahm ein Buch , denn irgendwann musste es ja hell werden.

Dann gab es eine Begebenheit in meinem Leben, damals hatte ich einen Hund aus Spanien übernommen,sein Name war Jack, Ihm hatte man übelst mitgespielt, vier Jahre lebte er bei mir,bis ich Ihn auf Grund seiner im früheren Leben zugefügten Misshandlungen und die daraus resultieren Folgen gehen lassen musste.Ein Schmerz der bis heute geblieben ist.

Das Thema hat mich monatelang bewegt, dann fing ich an es nieder zu schreiben und so fand ich meinen Weg im Internet kleine Geschichten und Gedichte zu veröffentlichen, von da an wurde es meine tägliche Beschäftigung die ich dann in der noch zusätzlichen Freizeit ausübte.

Mich hat die Musik schon immer fasziniert, ich spiele auch Instrumente,der Clou dabei ist aber, ich kann keine einzige Note ,somit konnte ich meinen Texten keine Melodie zufügen und sie blieben erstmal auf dem PC.

Wie das so ist resigniert man nicht sondern sucht krampfhaft nach Lösungen, schließlich sind Komponisten gefragte Leute , ganz zu schweigen das der jenige dazu ja auch noch singen müssen kann,da ich auf Grund meiner Stimmbandoperationen dies leider nicht mehr kann.

Wie schon sooft dachte ich an den Satz meiner Oma" Aufgeben ist keine Option" , also suchte ich nach Lösungen ,nachdem ich ja bereits schon Unmengen an Texten geschrieben hatte.Wie jeden Tag hörte ich Radio und war im Internet unterwegs als ich auf einen Sänger aufmerksam wurde , der tatsächlich auch Komponist war, Sascha Sokolov.

Ich recherchierte dann über Ihn und kam irgendwann mit Ihm ins Gespräch ,neugierig wie ich war wollte ich natürlich viel über Ihn wissen und es war schon erstaunlich er konnte auf eine ellenlange großartige Karriere zurück blicken, als Stardirigent an großen Häusern und als Komponist und Sänger.

Es vergingen aber Wochen bis ich dann allen Mut zusammen gefasst habe und Ihn einmal angeschrieben habe, das ich etwas über Ihn gelesen habe ,das mich sehr berührt hat und ich selber auch Texte schreibe , am Schluss der Mail fragte ich dann einmal an , ob ich einmal meinen Text schicken durfte meinen ersten, den hatte ich meinem Hund Jack gewidmet.

Denn auch er war ausgesetzt und misshandelt worden. Ich wollte einfach nur mal eine Reaktion wie es denn so mit meiner Lyrik für Songs schreiben stand, was dann folgte war eine große Überraschung für mich , es kam tatsächlich nicht nur der Kommentar zu meiner Lyrik zurück sondern Sascha hatte die Melodie dazu gemacht und den Titel ein gesungen . Ich war sowas von Stolz ein eigenes Werk zu hören.Ich hätte ehrlich im Traum nicht dran gedacht ,das sich dieser große Wunsch einmal erfüllt einen eigenen Titel in den Händen zu halten,eine großartige Sache,darum , Ihr habt Träume dann gebt sie nie auf,denn manchmal passieren auch Wunder und auch Ihr findet Leute die Eure Träume mit umsetzen.

Ach und mein nächster Traum ist in der Mache , ich arbeite an einem eigenen Buch:-)

Und was sind Eure Träume?

