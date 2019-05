Der Literaturkurs des Gymnasiums Rheindahlen in Mönchengladbach

Das Gymnasium Rheindahlen in Mönchengladbach sticht nicht nur durch die Vermittlung von guter Bildung und sportlichen Leistungen hervor sondern auch mit seinem Literaturkurs-Dank der Verbindung und Unterstützung des Theaters Krefeld - Mönchengladbach haben die Schüler daher auch eine kompetente Unterstützung bei der Umsetzung der Stücke. So gibt es auch wie in den vergangenen Jahren in diesem Jahr wieder ein schönes Stück "Into the Woods" von Sondheim.Um aber noch professioneller arbeiten zu können , fehlt es der Schule an einer Grundausstattung für Lichttechnik und Tontechnik, somit erfuhr ich von meiner Enkelin ,die dort zur Schule geht, das die Schule an einem Wettbewerb teilnimmt , dafür braucht man bekanntlich Stimmen , daher möchte ich gerne die Bürger von Mönchengladbach sensibilisieren , Ihre Stimme für das Gymnasium Rheindahlen abzugeben. Kultur ist ein wertvolles Gut und sollte gefördert werden, daher würde ich mich freuen wenn Sie die Kidis ein wenig mit Ihrer Stimme unterstützen.Hier einmal der Link: https://www.spardaspendenwahl.de/profile/gymnasium... zur Abstimmung,ich würde mich freuen , wenn der ein oder andere für die Kidis abstimmt.Vielen lieben Dank im voraus.