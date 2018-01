Verleihung !! 49. Burggraf von Odenkirchen am 13. Januar 2018 in Odenkirchen

Mönchengladbach : Burggrafenhalle |

49. Burggrafenproklamation der Neuzeit 2018 in Odenkirchen



Proklamation des Burggrafen Horst Imdahl – Am 13.01.2018 um 11.00 Uhr in der Burggrafenhalle Odenkirchen



Alle Odenkirchener sind herzlich eingeladen.



Der Eintritt ist frei!