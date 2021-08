Der TAG DER MOBILITÄT , am Sonntag, 19. September, ist das Hauptevent der EUROPÄISCHEN MOBILITÄTSWOCHE (EMW). Diese findet vom 16.-22. September statt, und die Stadt Mönchengladbach ist auch in diesem Jahr wieder mit vielen Aktionen dabei.Am TAG DER MOBILITÄT wird die Bismarckstraße, eine der großen Verkehrsachsen in Mönchengladbach, für den Autoverkehr gesperrt. Fahrbahnen und Bürgersteige werden zur Aktions- und Ausstellungsfläche, auf denen es eine Menge rund um das Thema Mobilität zu sehen und zu erleben gibt – für Jung und Alt.Der Eintritt ist frei. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.