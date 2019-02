Eifel,Ferienhof Weites Land

Der neue Name „Ferienhof Weites Land" signalisiert die besondere Lage:Der Ausblick über Berge und Täler, über die sanft geschwungene Eifellandschaft ist von wenig anderen Punkten so unglaublich schön und traumhaft zu erfahren. Inmitten der Natur, rundum kein Haus, nur Wiesen, Wald und hin und wieder Rehe oder Füchse in Sichtweite: so kann man die Eifel genießen. Der eigentliche Name "Hardthof" geht zurück auf einen alten Flurnamen auf den Hügeln oberhalb von Stadtkyll - oder mit der exakten Höhenbezeichnung: 530 Meter über NN. Die Bezeichnung „auf der Hardt" gibt es öfter und meint eine bewaldete Anhöhe. Erschlossen war das Gelände durch die alte Landstraße L 24, die in der Nähe vorbeiführt. Früher ein Gebiet der reinen Weidewirtschaft wurde das Gelände an der Kante mit Blick auf Stadtkyll erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts mit einem weitläufigen Wohnhaus bebaut: Heute die Basis für die neuen FerienwohnungenEigene Bilder!Text Google!