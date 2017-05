12. VATERTAGSTREFFEN 2017 (DER FAMILIENTAG)

Mönchengladbach : Burgstraße |

Zum bereits 12. Mal veranstalten die Odenkirchener Show Trompeten am 25.05.2017 ab 11:00 Uhr im Pater-Hermann-Bonnier-Park am Burgturm in Odenkirchen das beliebte und traditionelle Vatertagstreffen als Familientag.



Viele befreundete Musikvereine aus Mönchengladbach und Umgebung haben bereits ihr Kommen zugesagt. Für das leibliche Wohl ist an diesem Tag wieder gesorgt.

Die kleinen Besucher können sich u.a, an einer Hüpfburg und Kinderschminken amüsieren.



Die Odenkirchener Show Trompeten freuen sich wieder mit den Bürgern der Stadt das 12. Vatertagstreffen zu feiern.



Nur zu hoffen, das das Wetter auch in diesem Jahr mitspielt. Vor 12 Jahren hätte keiner geglaubt, das diese Veranstaltung einmal zu einer festen größe im heutigen Odenkirchener und Mönchengladbacher Veranstaltungskalender wird.



Der Eintritt ist frei! (Änderungen unter Vorbehalt)

Weitere Infos gibt es auch auf www.showtrompeten-odenkirchen.de