Vorsicht vor Betrügern im Netz , der Militärtrick ist sehr beliebt

SIe als Single kennen das Gefühl , fühlen sich einsam, haben vielleicht Träume wo sie hin möchten, dann plötzlich meldet sich in einem sozialen Netzwerk wer, sie freuen sich über die Bekanntschaft und fangen an zu schreiben. Irgendwann wird Ihnen klar das was nicht stimmen kann, da fordert auf einmal einer Geld, bietet Ihnen Gold an das er schicken möchte, man verspricht Ihnen Visas über eine Agentur , von der seltsamer Weise dann auch noch per Mail Papiere kommen die man für das Visum benötigen . Dann Finger weg, denn dieser der Ihnen da angeblich als Soldat der Armee schreibt und sein Lager nicht verlassen darf ist im schlimmsten Fall ein Betrüger. Ich wurde von einem Christopher Fenzel angeblich aus Georgia / Atlanta angeschrieben , da Amerika mein Traumland ist , habe ich mich gefreut, wir haben gechattet und wie es so als Single ist von einem Leben in Amerika geträumt,er schickte BIlder war aufmerksam. Dann hieß es , komm nach USA , meine Antwort darauf ja würde ich gerne aber mit dem Visa dauert halt. Daraufhin kam einen Tag später eine Mail von Jude Callahan, angeblicher Freund von Christopher Fenzel auf der Botschaft in Georgia, wonach ich 2600 Euro zahlen sollte und somit in 10 Tagen einreisen dürfe. Christopher der ja mit mir schrieb wollte dann das ich das Geld überweise an die Bank die unter dem Brief des Jude stand er würde es mir zurück geben, da er dauernd schrieb schick das Geld an den Richter also Jude wurde ich stutzig denn Richter schreibt man im englischen Jugde.Somit recherchierte ich und kam auf die Seite: http://romantikbetrug.com/ dort fand ich dann den Mititärtrick, das war ein Heiratsschwindler, ich habe natürlich nichts überwiesen aber Narben hat es hinterlassen, wie kann man so mit der Einsamkeit von Singles umgehen und vorallem wie fühlen sich die Personen von denen Sie die Bilder und die Namen nehmen. Sollten jemandem die zwei Namen bekannt vorkommen würde ich mich über eine Rückmeldung freuen. Bitte nicht jede Freundschaftsanfrage annehmen, bei Profilen wo nur ein Bild drauf ist und sonst nichts Vorsicht. Ich nehme keine Freundschaftsanfragen mehr an.