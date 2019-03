Skihelme für Brillenträger: Tipps & Tricks

Die Grundproblematik für Brillenträger

Skihelme sind oft zu klein und eng für eine Brille.

Brillen beschlagen aufgrund hoher Feuchtigkeit.

Den passenden Skihelm für Brillenträger

Der Visierhelm ist eine gute Wahl

Eine gute Sicht ist wichtig

Skihelm mit guter Belüftung

Fazit - Skifahren mit Brille

Wichtig ist es nur, dass Sie als Brillenträger, dabei einiges beachten, damit Sie ein schönes Skierlebnis haben und die Brille nicht zu einem Nachteil für Sie wird. Mit den entsprechenden Tipps und Tricks werden Sie garantiert hervorragende und spannende Abfahrten genießen können.Wenn Skifahrer über ihre Brille die Skibrille stülpen müssen, dann kann dies zu mehreren Problematiken führen. Zum einen kann es durch die Feuchtigkeit unterhalb der Skibrille zum Beschlagen der Sichtbrille kommen, wodurch der Skifahrer immer weniger, bis fast gar nicht mehr sehen kann.Zum anderen müssen Skihelme aufgrund des Sicherheitsbedürfnisses stets sehr eng am Kopf sitzen, wodurch nur sehr wenig Platz für die Brille übrig bleibt. Selbst wenn es passen sollte und nur etwas eng ist, so ist dies doch eher unangenehm und nicht gerade die ideale Voraussetzung für einen Spaßigen Tag auf der Piste.Möchten Sie nun den richtigen Helm für Ihre Bedürfnisse erstehen, so kann dies gar nicht so einfach sein. Die Auswahl auf dem Markt ist unüberschaubar groß und kaum ein Anfänger steigt hier noch durch. Daher sollten Sie besser auf die Erfahrungen anderer Sportler setzen und diese nutzen.Zum Thema Skihelm Test informiert sport-und-abenteuer.de und gibt direkt ein paar passende Empfehlungen mit an. Am besten achten Sie hierbei vor allem auf sogenannte Visierhelme, denn diese sind besonders praktisch für Brillenträger.Mit einem Visierhelm haben Brillenträger es definitiv am einfachsten. Bei diesen Helmen wird das Visier nur am Helm montiert und lediglich im Bedarfsfall vor das Gesicht gezogen.Diese VIsiere werden dabei nicht, wie bei den klassischen helm, sehr Nahe an den Augen verbaut, sondern es befindet sich mehr Abstand dazwischen, so dass eine Luftzirkulation stattfinden kann. Durch diese wird dann das Beschlagen der Brille effektiv verhindert.Skifahrer wissen, wie gefährlich das Skifahren sein kann, wenn man nicht alles richtig sehen kann. Ob Zusammenstöße mit anderen Fahrern oder aber auch das Abkommen von der Piste, solche Dinge können bei fehlender Sicht schnell mal passieren.Insbesondere dann, wenn zu der getrübten Sicht noch Nebel dazu kommt, heißt es anhalten, wenn die Brille zu beschlagen ist. Dies muss allerdings nicht sein und verdirbt einem die Freude am Skifahren. Daher setzten Sie besser auf einen Visierhelm. Wie wichtig eine gute Sicht ist um Unfälle zu vermeiden wird in diesem Beitrag klar.Sollte der Skihelm mit einem Visier nichts für Sie sein, so gibt es noch eine andere Möglichkeit, auch mit Brille eine gute Sicht beim Skifahren zu haben. Entscheidend dafür ist, dass der klassische Skihelm dann ein gutes Belüftungssystem haben sollte, damit die Feuchtigkeit abtransportiert werden kann.Diese Helme können allerdings im Vergleich zum VIsierhelm etwas teurer sein. Zudem muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der Helm ausreichend groß ist und somit genug Platz für die Brille bietet.Letztlich haben Sie also zwei Möglichkeiten um auch mit Brille Skifahren zu können und dabei stets freie Sicht zu haben. Entscheiden müssen Sie sich daher zwischen einem Skihelm mit abnehmbarem Visier oder der normalen Version, welche allerdings über eine ausgezeichnetes Belüftungssystem verfügen sollte.