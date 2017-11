Vorweihnachtliches Konzert des Vokalensembles Dattenhausen in Maria Medingen

Mödingen : Klosterkirche |

Im Rahmen des Adventsmarkts im Kloster Maria Medingen veranstaltet das Vokalensemble Dattenhausen am kommenden Sonntag, dem 26. November, sein diesjähriges vorweihnachtliches Konzert in der Klosterkirche. Wie gewohnt hat Chorleiter Josef Gschwind mit seinen Sängerinnen und Sängern ein abwechslungsreiches Programm einstudiert, in dem neben bekannten adventlichen Melodien auch selten gehörte Chorsätze aus verschiedenen europäischen Ländern zu hören sein werden. Das Quartett Friends of Barbershop und der junge Organist Julian Beutmiller aus Lauterbach, die schon mehrfach bei Veranstaltungen des Vokalensembles begeistern konnten, werden das Programm mitgestalten.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Spenden kommen den Renovierungsarbeiten im Kloster Maria Medingen zugute.