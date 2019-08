Zirkus-Mitmach-Woche für Grundschulkinder: Der Förderverein der Grundschule Mittenwalde e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Mittenwalde : Grundschule Mittenwalde |

Träumt nicht jedes Kind davon, einmal in der Mitte der Zirkusmanege zu stehen? Der Förderverein der Grundschule Mittenwalde e.V. und die gleichnamige Schule machen diesen Traum wahr. Das Zirkusprojekt „Eine magische Zirkuswoche“ in Kooperation mit dem „1. Ostdeutschen Projektcircus Andre Sperlich“ ermöglicht es Schulkindern Aktivitäten von Akrobatik bis Zauberei auszuprobieren. Der Förderverein erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für Grundschüler eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Getreu dem Motto „Manege frei!" engagiert sich die Grundschule Mittenwalde und der namensgleiche Förderverein seit 12 Jahren dafür, dass jeder Schüler, in seiner Zeit an der Grundschule, einmal an dem Zirkusprojekt „Eine magische Zirkuswoche" teilnehmen kann. Deshalb findet das Projekt mindestens alle sechs Jahre statt. Bereits in den Jahren 2008 und 2013 konnte das Zirkusprojekt gemeinsam mit dem professionellen Zirkusanbieter „1. Ostdeutscher Projektcircus Andre Sperlich" organisiert werden. Während der Zirkus-Mitmach-Woche können sich die Schulkinder z.B. als Clowns, Akrobaten oder Zauberkünstler ausprobieren. So werden die individuellen Talente der Kinder gefördert und ihr Selbstvertrauen gestärkt.„Die Kinder freuen sich sehr auf die Zirkus-Mitmach-Woche. Sie ist zu einer Tradition geworden und wird anerkennend unterstützt. Der Förderverein, die Eltern und alle weiteren Zirkusbesucher tragen mit ihren Eintrittsgeldern zur Finanzierung der Zirkuswoche bei.", so Christine Gerlich, Vorstandsvorsitzende des Fördervereins. Der finanzielle Eigenanteil der Familien soll für die Teilnahme der Schüler an dem Zirkusprojekts so gering wie möglich gehalten werden. Dabei hilft auch die Spende der Town & Country Stiftung.Mit dem Stiftungspreis wird die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Grundschule Mittenwalde und des gleichnamigen Fördervereins unterstützt. „Die finanzielle Förderung ermöglicht die Umsetzung des Zirkusprojekts der Grundschule Mittenwalde und hilft damit den Schülern, ihre Talente zu entdecken und eine spannende Auszeit vom normalen Unterrichtsalltag zu erleben.", sagte Thomas Prigand, Botschafter der Town & Country Stiftung, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de