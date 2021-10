KCL Luthe startet beim Clubsport-Kartslalom in Minden

Ihren Abschluss fand heute die Saison im Clubsport-Kartslalom mit einer Doppelveranstaltung in Minden.

Veranstalter waren MC Schaumburg und MC Bückeburg. Der KCL Luthe trat wiederum mit Fine Hiller (CKS 2a), Nick Rustler (CKS 1a/2a), Jan Hurrelmeyer und Sascha Rustler (CKS 2b/3b) an. Nick konnte in der CKS 1a zweimal Platz 3 erreichen. In der CKS 2a langte es für ihn zum 4. bzw. 5 Platz. Fine schaffte es zweimal auf Platz 7. Die CKS 2b sah einen spannenden Positionskampf zwischen Jan und Sascha. Beide belegten abwechselnd Platz 6 und 7. In der CKS 3b hatte dann Sascha deutlich die Nase vorn. Patz 10 und 8 kamen für ihn ins Körbchen. Für Jan reichte es zweimal für Platz 11.