Das Chormusical Martin Luther King kommt auch nach Minden

Minden : Kampa Halle |

Chöre aus Stadthagen und Pollhagen singen mit

Insgesamt 1000 Sängerinnen und Sänger aus der Region sind dabei, wenn das Chormusical Martin Luther King am 22. und 23. Februar 2020 nach Minden kommt. Für die beiden Shows in der Kampa-Halle haben sich eigens zwei große Projektchöre zusammengefunden und stehen als Herzstück der jeweiligen Aufführung gemeinsam mit professionellen Musical-Darstellern auf der Bühne. Das Stück erzählt vom Leben und Wirken des schwarzen amerikanischen Bürgerrechtlers, Baptistenpastors und Nobelpreisträgers King.Mitsingen ist noch möglich – es sind Chorplätze frei! Angemeldet sind ganze Chöre ebenso wie Einzelpersonen. Eine erste gemeinsame Probe für die Sängerinnen und Sänger findet – je nach deren Wohnort – wahlweise am Samstag, 14. September, von 13 bis 19 Uhr in der Heilandkirche Siemshof in Löhne statt oder am Sonntag, 15. September, von 13 bis 19 Uhr in der Stadthalle Lübbecke. Geleitet werden die Proben durch Harald Sieger, Landeskirchenmusikdirektor der Evangelischen Kirche von Westfalen und Leiter der Kantorei an der St. Marienkirche in Herford, sowie den A-Kirchenmusiker Danny Neumann.Information, Anmeldung und Zuschauertickets:www.king-musical.de/tickets und Telefon 02302/28 222 22