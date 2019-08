The World of Musicals

Mindelheim : Forum |

Die schönsten Meilensteine der Musicalwelt dargeboten in einer elektrisierenden Atmosphäre füllen die Säle in ausgewählten Städten Deutschlands.

Hits aus "Das Phantom der Oper", "Cats", "Mamma Mia" und viele mehr, werden an nur einem Abend neu inszeniert, live performed und führen mit einem komplett neuen Programm eine mehr als fünfjährige Tradition fort.Eine Gruppe internationaler, ausgebildeter Musical-Solisten präsentieren die unterschiedlichsten Geschichten und Musikstücke der großen Produktionen mit einer unglaublichen Authentizität und Wandelbarkeit.

Schauspiel und Musik im Einklang versetzen das Publikum in die Stimmung der größten Musicals der Zeitgeschichte und schaffen so ein einzigartiges Erlebnis.

Perfekt aufeinander abgestimmte Choreografien und die spürbare Gruppendynamik der Ausnahmetalente auf der Bühne bilden die Basis für einen Abend voller Begeisterung und Emotionen.

Ob Solo, Duett oder Chor, das überzeugende Ensemble meistert jedes noch so anspruchsvolle Arrangement und verbindet die unterschiedlichen Genres der großen Produktionen einzigartig in einer Show, die gleichermaßen zum Träumen einlädt als auch zum Mitsingen und - tanzen animiert.