Stadtführung - Lichterzauber im Advent

Mindelheim : Treffpunkt: Theaterplatz |

Erleben Sie die festlich geschmückte Altstadt in der Vorweihnachtszeit und hören Sie Geschichten von heidnischen und christlichen Bräuchen um die Jahreswende, den Barbara- und Mistelzweigen, dem Klopferstag, den Geschehnissen in den Raunächten. Im Schein von Laternen spazieren Sie entlang der Stadtmauer und machen halt an verschiedenen Christbäumen. Der Rundgang endet am heimeligen Weihnachtsmarkt am Kirchplatz.



Anmeldung bei der Touristinformation, Tel. 08261-991520 oder touristinfo@mindelheim.de