Stadtführung - Dämmrig war's

Mindelheim : Treffpunkt: Einlasstor |

Hundhammers Marie erzählt aus ihrem Leben, als es nachts in der Stadt noch dunkel war, die Pest wütete und sie so manche Plage auf sich nehmen musste. Begeben Sie sich mit ihr an vertraute Plätze und Gebäude, die im Dunkeln oft geheimnisvoll erscheinen.



Wer noch Zeit und Lust hat, kehrt mit Marie in einer historischen Gaststube ein und erfährt so manche Kuriosität im Leben der einstigen Stadtbewohner.



Anmeldung bei der Touristinformation, Tel. 08261-991520 oder touristinfo@mindelheim.de