Stadtführung - Auf den Spuren der Jesuiten

Mindelheim : Brunnen Jesuitenkirche |

Die Jesuiten ließen sich 1618 in Mindelheim nieder und prägten 155 Jahre lang das geistige und geistliche Leben in Mindelheim. Bei der Führung werden Schatzkästchen aus der Zeit des Frühbarocks bis Rokkoko geöffnet. Begeben Sie sich ebenso in das einstige Jesuitencolleg und erfahren Sie, welchen segenreichen Einfluss die Jesuiten auf die Stadtgeschichte hattten.



Anmeldung bei der Touristinformation, Tel. 08261-991520 oder touristinfo@mindelheim.de