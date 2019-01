Ingo Appelt: Der Staatstrainer!

Wenn er kommt, haben die Nörgler Sendepause! Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression gefunden: Es gibt so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint. Schmerzen werden weggelacht. Schon ein einziger Besuch seines neuen Programms "Der Staatstrainer!" ersetzt mehrere Jahre Therapie - und zwar für Männer wie für Frauen! Denn Ingo Appelt gibt der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest.

Natürlich bekommen auch die ach so schwachen Männer auf's Dach, die über Wetter und Wirtschaftslage, über Kinder und Klima, über Fußball und Vatersein klagen. Aber auch die Damen, die sich über schwache Männer genauso beschweren, wie über rücksichtslose Machos. Der Appelt wendet sich wieder an das Volk - Sein Credo: "Nun stellt euch bitte nicht so an! - Außer natürlich für Tickets zum neuen Programm."

Erleben Sie also elfenhafte Leichtigkeit und seien Sie dabei, wenn ein Comedy-Tsunami durch die Säle rollt, bis keine Hose mehr trocken ist. Werden Sie Fan - für Ingo und ewig.