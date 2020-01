Im Dunkeln munkeln

Mindelheim : Treffpunkt: Gefängnisturm |

Im Schein von Fackeln und Laternen umrunden Sie die abendliche Altstadt. Lassen Sie sich von der Stadtführerin im historischen Gewand durch enge Gassen führen, verweilen Sie an historischen Plätzen und hören Sie so manche nur hinter vorgehaltener Hand erzählte Geschichte, am Valentinstag auch über Liebesfreud und Liebesleid.



Anmeldung bei der Touristinformation, Tel. 08261-991520 oder touristinfo@mindelheim.de