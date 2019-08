Die Wellküren: Abendlander

Mindelheim : Forum |

Die Gründerinnen der STUGIDA-Bewegung, die Wellküren, verteidigen und feiern in ihrem Programm das freie Abendland und den Abend an sich mit bayerischem Dreigesang gegen stumpfe Einfalt. Sie blasen den Leitkulturmarsch, spielen Mozarts A-Dur Klaviersonate in G-Dur auf Hackbrett, Harfe und Gitarre. Mit einer Tarantella vertreiben sie Hermes, UPS und DHL aus ihrem Heimatort Oberschweinbach und ihr „Monilog“ fordern eindringlich „I wui mei Ruah!“ von der monotonen Beschallung aus den Talkshow und Facebook-Blasen. Auch sind sie überzeugt, dass auch der nicht mehr ganz so junge Mensch noch was empfinden kann. Abendlandler ist besonders geeignet für Menschen, die auch wenn es dunkel wird, den Humor nicht verlieren. Nach über 30 Jahren auf der Bühne sind die drei Schwestern darin wahre Expertinnen geworden.