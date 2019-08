Das Dschungelbuch

Mindelheim : Forum |

Wer kennt sie nicht, die Geschichte des kleinen Mogli und seine unglaublichen Abenteuer im indischen Dschungel. Spätestens seit der gelungenen Verfilmung von Walt Disney ist Sir Rudygard Kiplings Dschungelbuch aus keinem Kinderzimmer wegzudenken.

In seiner fantastischen Version erzählt das Theater Lichtermeer die abenteuerliche Geschichte des kleinen Mogli, der als Menschenkind von Wölfen im indischen Dschungel großgezogen wurde. Als der Tiger Shir Khan zurück in den Dschungel kommt, wird Mogli zur Gefahr für das ganze Wolfsrudel und soll deshalb zurück zu Seinesgleichen, ins Dorf der Menschen gebracht werden. Es beginnt eine spannende Reise durch den Dschungel und Mogli begegnet all den liebenswurdigen, gefährlichen, hinterlissssstigen, skurrilen Bewohnern des Dschungels: Balu, dem Bären, Baghira, dem Panther, Kaa, der Schlange, der vergesslichen Affenbande und naturlich Shir Khan.

Begleiten Sie das Musical-Ensemble des Theaters Lichtermeer auf eine abenteuerliche Reise, humorvoll gespielt und gemischt mit Tanz und Gesang, verfeinert mit fantasievollen Schattenspielen und Handpuppen.



Empfohlen fur kleine und große Zuschauer ab 4 Jahren.



Pressestimmen:

“Es war einfach die richtige Mischung: Leidenschaftliche Spielfreude, Abenteuer und Dramatik, tolle Musik und Gesangspassagen und eine wirklich hinreißende Ausstattung.”

(Augsburger Allgemeine)