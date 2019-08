Cuatro Flamencos

Mindelheim : Silvestersaal |

Das südfranzösische Flamencoensamble kommt wieder nach Deutschland. Nach bereits vier erfolgreichen Tourneen, präsentieren die vier Künstler ihr neues Programm.

Lassen Sie sich entführen in ein südliches Ambiente und entdecken Sie eine Welt voller Leidenschaft und Emotionen. Ein stimmungsvoller, mitreißender Flamencoabend nicht nur für Flamencokenner!

Das Ensemble, bestehend aus den Tänzerinnen Anette Darda „La Maruja“ und Olivia Muriel Roche, dem Sänger Mateo Campos und dem Gitarristen Antonio Cortes, entführen Sie in die Welt des Flamencos. Mit all ihren Facetten von Liebe, Leid, Freude, Sehnsucht und Leidenschaft werden gelebte Geschichten durch ausdrucksstarke Tänze umgesetzt, begleitet durch brillantes Gitarrenspiel und authentisch, gefühlvollem Gesang.