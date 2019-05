Cash and Carter - Songs and Stories

Jeder kennt die unvergessenen Hits von Johnny Cash und seiner bezaubernden Frau June Carter. Der Stoff, aus dem die Songs sind, besticht durch eine tief bewegende Liebesgeschichte, spannende Abenteuer, garniert mit viel Feingefühl und einer sorgfältig dosierten Prise Humor. Geschichten, bei denen innerlich ein Film läuft. Genau damit wartet diese hinreißende Hommage an Johnny Cash und June Carter auf. Dargeboten vom Sänger der Folsom Prison Band, Roman Hofbauer, und der vielfältigen Sängerin Marina Jay. Beide sorgen dafür, dass man Geschichten zu den Songs und deren Inhalt noch etwas näher kennenlernt.

Die Auswahl der Musiktitel reicht von Liedern aus der frühen Zeit der Carter-Family über die jungen Jahre des Johnny Cash, von wunderschönen Gospel bis hin zu den unsterblichen Klassikern der Legende. So darf man sich in der Zeit zrurückversetzen lassen, Lieder und Geschichten hören und nachfühlen. Denn zu den Songs, darunter "Don't take your guns to town" oder Klassikern wie "Ring of Fire" werden deren Geschichten, aus der Zeit und persönliche Anekdoten erzählt. Natürlich tummeln sich noch andere musikalische Größen und Wegbegleiter des "Man in Black", die nicht fehlen dürfen. Die beiden Interpreten bitten nämlich auch Kris Kristoffersson, Willy Nelson oder gar Hank Williams auf die Bühne.



Einlass ist ab 19:00 Uhr.