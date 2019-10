Bauch Comedy - Lachen ist Programm!

Mindelheim : Forum |

Mit seinem zweistündigen Soloprogramm "BauchComedy - Lachen ist Programm!" zündet einer der weltweit besten Bauchredner auf der Bühne ein Feuerwerk der guten Laune. Peter Moreno ist der 3-fache Weltrekordhalter im Bauchreden und versteht es, dass Publikum nonstop zu regelrechten Lachanfällen hinzureißen. Bereits in zahlreichen TV-Auftritten wie bei RTL-Stern TV, ARD-Winterfest der Volksmusik mit Florian Silbereisen, ARD-Immer wieder Sonntags mit Stefan Mross, PRO7-Galileo und viele andere Sendungen, hat der gefragte und gefeierte Bauchredner und Comedian sein beeindruckendes Talent unter Beweis gestellt.

Und nun präsentiert Peter Moreno seine weltweit einzigartige Bauchrednershow, welche durch Comedy und viel "Humor aus dem Bauch" mitreißt. Immer wieder entstehen neue irre Gesprächspartner, die unterschiedlich nicht sein könnten. Mit Hilfe seiner vielen Bauchstimmen wird er garantiert den einen oder anderen aus dem Publikum zum Weinen bringen... vor lauter Lachen versteht sich. Erleben Sie die Kunst des Bauchredens vielseitig und unerwartet anders! Peter Moreno wurde unter anderem mit dem ,,Best of Artist" und ,,European Best of Artist" Award ausgezeichnet und steht als Bauchredner mehrmals im Guinnessbuch der Rekorde. Lassen auch Sie Ihre Lachmuskeln wohltuend massieren.



Einlass ist ab 17:30 Uhr.