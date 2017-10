Gutes für Ehepaare

Vorbereitungstreffen MarriageWeek® 2018 Mindelheim

Herzliche Einladung an Interessierte zum Vorbereitungstreffen - MarriageWeek® 2018 - im Hotel Alte Post.Auch 2018 sollen Ehepaare in Mindelheim in der Zeit vom 7. – 14. Februar wieder Gelegenheit haben, sich im Rahmen von Veranstaltungen wie Candle Light Dinner; Filmabend, Segnungsgottesdienst etc... Zeit füreinander zu nehmen.Die MarriageWeek® Deutschland ist eine Initiative von Privatpersonen, Organisationen und Unternehmen aus den Bereichen Kultur, Kirche, Gesellschaft undWirtschaft mit dem Ziel, den Wert der Ehe in der Gesellschaft zu stärken.Wolfram und Sabine Zeidler