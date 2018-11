Mittelalterlicher Adventmarkt um den Keramischen Weihnachtsbaum in Mettlach

Herold, Marktleut, Gaukler, Musici, Barden, Spielleut und Feuerschau, sowie - dem Herrn sei Dank - auch reichlich und lecker Speys und Trank! So kommet herbei, laßet Euch Gaumen und Kehlen verwöhnen und leeret Eure Säckel auf dem Markte!Mittelalterlicher Adventmarkt um den Keramischen Weihnachtsbaum30. November bis 2. Dezember 201866693 Mettlach, Marktplatz mit FlairFreitag 14.00 - 22.00 UhrSamstag 11.00 - 22.00 UhrSonntag 11.00 - 20.00 Uhr



Liebe Gemeinde, fromme Menschen, geehrte Heiden und elende Sünder, fahrend Volk und sonderbare Gesellen! Es ist uns eine besondere Freude, Euch herzlich zu unserem Spektakulum auf dem Marktplatze zu Mettlach einzuladen. Erlebet auch in diesem Jahre Handwerker, Krämer, Kurzweyl und festliches Gelage bei Speys und Trank.Wegezoll für Besucher wird nicht erhoben!Gaukelfuhr und Tavernenspiel sind eine Freud für Aug und Ohr! Schärft Eure Augen und leset, wer über die weite Erdenscheibe reist um Euch auf´s Trefflichste ganztägig zu unterhalten:Lordi der HeroldFanfarencorps die Särkower + Überraschung (nur Freitag, ca. 16:30 Uhr, zur Illuminierung des Keramischen Weihnachtsbaumes)Die SchnapsdrosselDie KlingklanglöckchenhexeFamilie SachenmacherAmo der BardeAaron von der RolleDuo DonnersackGaukler PatutViesematenteChristianus, der Gaukler auf Stelzen (nur Samstag bis 16:30 Uhr)The Velvet Serpents mit nostalgischen Winterzauber (nur Samstag ca 16:30 Uhr)Pipes ’n’ Strings (nur Samstag)Sidera Fire, Feuerschau - Spiel mit Licht und Feuer (nur Samstag, ca. 19:30 Uhr)Der Heilige Nikolaus ist Gast am Tag des Herrn, dem dritten Tage des Marktes. Er kommt mit seinem Nikolausboot über die Saar. Kummet Ihr braven Kindeleyn und macht ihm Eure Aufwartung am Sonntag!Manigfaltig und trefflich Trank findet Ihr an Odin‘s Taverne:Heißer Met, Heißer Cider, Glühwein, Heißes Kirschbier, Kirschporter, warmer Kinderpunsch, Alkoholfreies... An dieser Stätte muss keine Kehle verdorren.Allerley lecker Speys aus der Garbräterey:Wildbratwurst, Brat- u. Rindswurst, Frikadellen, Fleischfetzen, Bratkartoffeln, Eintopf, Gromperkichelcher...Allerley lecker Speys und Trank aus der Süßbäckerey:Crêpes, Waffeln, Dampfnudeln, Quarkbällchen, Churros...Kaffee & Cappuccino, Milchkaffee & Cafe au Lait, Moccachino & Espresso, Kakao & ChaiLatte, Tee, Kakao mit oder ohne Sahne, heiße Oma & heißer Opa...Allerley Leckereyen aus der Mandelbrennerey:frisch gebrannte Mandeln, kandierte Nüsse, Erdnüsse, Nougat, Popcorn, Magenbrot, Zuckerwatte...Die Wirtsleut haben also bestens vorgesorgt, dass Ihr bey Kräften bleibt, und um Euch vor knurrenden Mägen zu bewahren.Ihr edles Volk, liebreizenden Maiden und hehren Recken, Ihr holden Mägde und rechtschaffenen Knechte, Ihr Kindeleyn und rüstigen Mütterleyn! Schauet was Besonderes feilgeboten wird bei Handwerkern und Krämern auf unserem Markte: Räucherwerk, Bernsteinschmuck, Weihnachtsdeko, Genähtes und Besticktes, Schafmilchseife, Gewandungen und Zubehör, Töpfereyen, Rabenköpfe, Lederunikate wie Taschen und Tabakbeutel, Damastmesser, Felle, Wolldecken, Skulpturen wie Drachen, Ritter, Feen, Elfen und Einhörner, Krüge, Kelche, Amulette, Holzspielwaren, Geschmeide aus Muscheln, Ketten, Armreife, Ohrringe, Ringe, handgeknüpfte Armbändchen, Lichter aus Lederhaut, Haarnadeln, Gefilztes, Silberschmuck, Selbstgemachtes aus Holz, Stein, Knochen, Kupfer, Silber, Federn, Horn, Fossilien, Flusskiesel- und Halbedelsteinen, Messer antiker Vorbilder, Jagdmesser und Sachse, Speere, Pendel, Wanderstäbe, Einhandruten, Druideneier, Geschmeide, Holzlampen, Zauberzubehör und naturmagische Gegenstände, ausgesuchte Kristalle, Fossilien und Halbedelsteine, punzierte und in Leder gebundene Bücher. Natürlich dürfen Met, verschiedenste Biere, Liköre und Trinkhörner nicht fehlen!Bei den Sachenmachern könnt ihr tolle Sachen selber machen. Echte Bienenwachskerzen selbst vom Docht her ziehen und/oder Kerzenrohlinge farbig selbst gestalten. Jede Kerze ein Unikat. Beim Edelsteinglücksrad gewinnt jedes Drehen garantiert einen edlen Stein dessen Bedeutung Ihr, falls Ihr des Lesens kundig seid, an der großen Tafel selbst erlesen könnt. Falls nicht, kennt Ihr vielleicht jemanden der einen kennt…Wohlan, kein langes Geschreibsel, eilt herbei stolzes Volk und erlauchtes Publikum, die Spielleut ziehen bald weiter!Ein schönes Fest solls werden Ihr Holden und Edlen, drum zögert nicht und kummet zu Hauf mit Säckel voll Silbergulden und Goldrandthalern! Kaufet unsere Händler leer, gießt euch Met und Glühbier auf die Lampe, seyd willkommen und habt eine gute Zeyt!Drängt Euch noch eine Frage? Nur frisch heraus damit! Alle Antworten werden Euch gegeben mit elektronischer Taube: Marktplatz@Mettlach.de oder am magisch sprechenden Knochen: 06864 8351