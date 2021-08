„Wir brauchen mehr Platz“

Waldrian an neuem größerem Standort in Mering

Mering : Waldrian |

Über fünf Jahre war die Textilveredelungs-Werkstatt in der Rosengasse zu finden. Jetzt ist der Meringer Unternehmer Thomas Kerscher in größere Räume in die Lechstraße gezogen.

Über 130 Quadratmeter Fläche

Die Aufträge ziehen spürbar wieder an

Angebot für Vereine: Fanshop4you

Für Firmen, Vereine und Privatleute bietet Waldrian eine breite Palette an Dienstleistungen an, wie zum Beispiel Textilstickereien- und druck, Digitaldruck für Aufkleber und Bandenwerbung, Laserbranding und Gravuren und eine Lederwerkstatt. Sein kleines Geschäft mit Kundenverkehr hat sich in den letzten fünfeinhalb Jahren erfolgreich als Produktionsbetrieb mit Showroom etabliert. Als ihm der dortige Vermieter wegen anderweitigem Bedarf den Mietvertrag gekündigt hat, musste er sich langfristig nach einem neuen Standort umsehen. Die Vermieter hatten Kerscher zwar alternative und größere Räume im früheren Küchenstudios Röhm in der Münchener Straße gleich um die Ecke angeboten. Diese waren erst kurz zuvor freigeworden.„Da wir aber vom Ladengeschäft wegkommen wollten, suchten wir nach einem dafür passenderen Standort in Mering. Wir fühlen uns in der Gemeinde als Unternehmer sehr wohl, deshalb war dieser Standort unsere erste Wahl“, sagt Kerscher. „Ein paar Monate konnten wir zwar in Kissing übergangsweise eine Werkstatt einrichten, doch schon bald bot sich zu Beginn des Jahres für uns die Möglichkeit, zurück nach Mering zu gehen. Wir brauchten aufgrund unseres Wachstums einfach immer mehr Platz. In der Lechstraße 14 (der Eingang ist in der Holzgartenstraße) wurde im ersten Stock ein großer Gewerberaum frei, den der Vermieter für die Textilveredelungs-Werkstatt passend umbaute und renovierte. Am neuen Standort verfügt das Unternehmen nun über 130 Quadratmeter Fläche und hat im Hinblick auf den Maschinenpark einen wesentlich besseren Ablauf in der Produktion. Außerdem liegen die neuen Gewerberäume gleich neben der B300 und sind sehr gut zu erreichen, was vor allem für die Kunden aus München und Augsburg von Vorteil ist. Zudem sind die neuen Räume nicht weit vom Gewerbegebiet in Mering St. Afra entfernt, und die Feuerwehr ist gleich um die Ecke.Zur Eröffnung kam Bürgermeister Florian A. Mayer gerne vorbei: „Ich freue mich, dass Thomas Kerscher mit seiner Textilveredelungs-Werkstatt seit April wieder zurück in Mering ist. Er unterstützt unsere Vereine viel und wohnt ja auch hier im Ort. Außerdem ist er jemand, der sehr innovativ ist. Davon profitieren unsere Bürger. Dass er sich nun längerfristig hier niederlässt, ist ein großer Gewinn für Mering. Wir möchten solchen erfolgreichen Unternehmen eine Perspektive geben und setzen uns für die Ansiedlung von Gewerbe aktiv ein.“Aber auch an Waldrian ist die Coronakrise nicht spurlos vorüber gegangen. Trotzdem hat Kerscher an allen drei Arbeitsplätzen festgehalten und aktuell sogar um zwei zusätzliche Arbeitsplätze erweitert. Er spürt, dass die Strategie, seinen Betrieb breit aufzustellen aufgegangen ist, und jetzt die Aufträge wieder anziehen.Seit zwei Jahren hat die Firma sich auch im Bereich Teamsport bei vielen Sportvereinen in der Region einen Namen gemacht. Und mit seinem Fanshopservice (Fanshop4you) ist er mittlerweile sogar bundesweit aktiv. Vereine lassen hier kostenlos einen Fanshop einrichten, über den dann Mitglieder und Fans der Vereine ihre Fanartikel bestellen können. Und durch ihren Fanshop können die Vereine sogar am Umsatz profitieren. Die Vereins-Abteilungen können zudem per Sammelbestellungen zu günstigen Preisen ihre Teamsport-Ausstattung als auch Freizeitbekleidung ordern. Auch das Produktangebot wurde im laufenden Jahr spürbar erweitert. So bietet das Unternehmen mittlerweile Badelatschen mit Vereinslogo im 3-D-Prägedruck, sogenannte „Fanletten“, als auch individuell mit Logo gestrickte Fanschals und Mützen an. Kerscher hat sich vorgenommen, auch den Mitgliedern und Fans von Vereinen der Kreis- oder Bezirksliga den Zugang zu Merchandising-Produkten in kleineren Stückzahlen zu ermöglichen, die ansonsten überwiegend bei den Profi-Vereinen zu finden sind.Die Fanshops locken aber nicht nur Vereine an: Seit diesem Jahr hat sich Marcel Busse für einen Fanshop bei Fanshop4you entschieden. Der erst 21 Jahre alte Comedian gilt für viele als vielversprechender Newcomer der Comedy-Szene. Kein Geringerer als Jürgen von der Lippe habe ihn, so Busse, bei einem Auftritt erlebt und ihm empfohlen, mit der Comedy weiter zu machen. So soll Busse in Kürze demnächst im „Quatsch Comedy Club“ auftreten.Und damit nicht genug: Mit einem erfahrenen Partner aus Friedberg bietet Waldrian seit kurzem zudem die Beschriftung von Fahrzeugen bis hin zum LKW an.