Kommunalwahl 2020 | Gloria Lipert | Bürgermeisterin für Mering

Sehr geehrte Damen und Herren,ich lade Sie herzlichst dazu ein, an meinen Informationsveranstaltungen zur kommenden Kommunalwahl im März 2020 teilzunehmen.Die nächsten Infoveranstaltungen finden wie folgt statt:Veranstaltungsort: Artistic Barber, Herzog-Wilhelm-Str. 7, 86415 Mering.Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link: Gloria Lipert Website zur Kommunalwahl 2020 In einer Präsentation erfahren Sie, welche Aufgaben und Ziele für die Marktgemeinde zukünftig von Relevanz sein werden, wie aktuelle Problematiken möglichst zügig gelöst werden können und welche zukunftsorientierten Strategien notwendig sind, um die Gemeinde langfristig in den ausschlaggebenden Punkten Lebensqualität für Gemeindebürger/innen und Wirtschaftlichkeit für Gewerbetreibende voran zu bringen.Die Veranstaltung dauert ca. 1,5-2h.Da viele Bürgerinnen und Bürger nach der Präsentation zahlreiche Anregungen und Fragen vorbringen, die verschiedenste Bereiche betreffen, wurde die Dauer der Veranstaltung ausgeweitet.Ich freu mich auf Sie!Gloria Lipert