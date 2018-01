Three Cheers For Five Years! Jubiläum Artistic Barber Mering | CASH CARTER SHOW

Three Cheers For Five Years!





Wir feiern Jubiläum und laden Sie herzlichst dazu ein, gemeinsam mit uns einen ausgelassenen Sommerabend zu erleben!



In unserem Salon Artistic Barber, Herzog-Wilhelm-Straße 7, 86415 Mering erwartet Sie am 08.06.2018 ein buntes Programm, viele Aktionen, Gewinnspiele und die sagenhafte Live-Band CASH CARTER SHOW, die uns musikalisch durch den Abend begleiten wird!



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Johnny Cash und sein berühmter Boom-Chick-Boom Sound leben!​CASH CARTER SHOW, die Johnny Cash Tribute-Band aus Augsburg.Ihre Show und ihre Musik sind ein Nachruf an das Leben des großen Country- und Rockabilly Stars.Begleitet von seiner großen Liebe und späteren Ehefrau June Carter, ist Johnny Cash wieder auf Tour.Die Show-Band um ihren Gründer Mike Hühn bringt Johnny Cashs unvergesslichen Sound und Ausdruck auf die Bühne zurück.Mike Hühn, Augsburger Songwriter, Sänger und Gitarrist. Mit seiner Bassbarriton-Stimme, lebt er die Songs seines großen Vorbildes.Er ist geradezu verschmolzen mit der Figur Johnny Cash.June Carters Rolle in der Band CASH CARTER SHOW ist mit der wundervollen Augsburger Künstlerin, Sängerin und SaxophonistinThyra Templiner perfekt besetzt. Sie bedient, wie June Carter die Autoharp, spielt Saxophon und Mandoline. Ihre Darbietung von Songs wie „Wildwood „Flower, „I´ve Been Everywhere“ oder „Jackson“ verleihenjeder Show die ganz besondere Note.​An der Seite des genialen Duos übernimmt der aus dem Raum München stammende Guitar-Picker Chris DocSchneider die Rolle des Carl Perkins. Carl ersetzte bei den späteren Cash-Shows den viel zu früh verstorbenen Luther Perkins. Bei CASH CARTER SHOW bringt er den SUN-Gitarren-Sound und den Song "Blue Suede Shoes" auf die Bühne.​Das Boom-Chicka-Boom Fundament bei Cash Carter Show, kommt vom bekannten Münchner Schlagzeuger, Sänger und Akkordeonist Michael Reiserer. Als Cash Drummer W.S. „Fluke“ Holland setzt er seine eigenen Höhepunkte, wenn er eine spanische Version von „Ring of Fire“ singt und gleichzeitig Schlagzeug und Akkordeon spielt.Marshall G. Grant war Gründungsmitglied der Tennessee Two. Er bediente von 1954 bis 1980 die Basslines für Johnny Cash. Marshalls Part bei Cash Carter übernimmt der ausgebildete Kontrabassist Tobias Andrelang aus München. Er schiebt den Sound mit voller Wucht von ganz unten an.Mit CASH CARTER SHOW begibt sich das Publikum auf eine Zeitreise durch das turbulente Musikerleben des Mr. J.R.Cash und seiner Frau June Carter. Die Band klingt so frisch und brillant, wie man es aus den 1960er-Jahre Cash-Carter-Shows und der Folsom-Prison-Ära kennt.​CASH CARTER SHOW verzaubern ihre Zuhörer bei sämtlichen Anlässen, Events und Veranstaltungen. Ein unvergessliches Live-Erlebnis, mit Songs, Sounds und Geschichten aus der goldenen Zeit des Country und Rock´n´Roll!...Get Rhythm!