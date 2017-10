"Die Mausefalle" - Theateraufführung der NTM Neons in Mering

65 Jahre auf der Bühne und keiner verrät den Mörder.Die Jugendgruppe des Neuen Theaters Mering wagt sich im November 2017 an ein Stück der Rekorde.Die 1952 uraufgeführte Kriminalkomödie wird seit dieser Zeit ununterbrochen im Londoner West End gespielt und ist somit das längst gespielte Stück der Welt. Die jungen Akteure der NTM Neons profitieren davon, dass sich nach dem Stück alle Zuschauerinnen und Zuschauer verpflichten, den Mörder geheim zu halten - das wird auch in Mering so bleiben.Auf die Inszenierung dieses Kriminalstückklassikers mit seinem überraschenden Ende darf sich das Meringer Publikum sicherlich freuen.Weitere Informationen auf der Homepage des NTM www.neues-theater-mering.de oder auf der Facebook-Seite Karten:- ab 1. Oktober 2017 auf der Homepage  www.neues-theater-mering.de - ab 1. Oktober 2017 persönlich bei Elektro Schuster in Mering- ab 17. Oktober 2017 telefonisch unter 08233 780193- Jugendliche (bis Vollendung 16. Lebensjahr): 6 €- Erwachsene (ab 16 Jahren): 8 €