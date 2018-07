Sommer- oder Winterzeit, das ist hier die Frage

Um möglichst vielen Mendener Bürgern die Möglichkeit zu geben, ihrer Meinung zur Zeitumstellung zu sagen, bietet die UWG-Menden den Bürgern an, im Info-Punkt der UWG in der Wilhelmstrasse 38, im Mendener Computerladen online darüber abzustimmen. Teilnehmer der Online-Befragung haben zwei Möglichkeiten, Sie können sich für die Beibehaltung der Sommerzeit oder ihre "Abschaffung in der gesamten Europäischen Union" aussprechen.Dabei sollten auch ältere Bürger keine Angst vor der digitalen Welt haben und ihre Meinung zur Zeitumstellung sagen. Die Mitarbeiter vom Infopunkt und Computerladen helfen gerne bei der Online-Umfrage und stehen mit Rat und Tat den Mendener Bürgern zur Seite. Die Bürger können dabei bis zum 16. August 2018 ihre Meinung auch auf Deutsch kund tun. Noch ist Zeit, sich in die Diskussion und Abstimmung einzumischen und auch etwas zu bewegen. Auf Grund des großen Interesses seitens der EU-Bürger hatte der EU-Server mehrmals einen Totalausfall. Der Infopunkt der Mendener UWG hat von Montag - Freitag von 9:00 Uhr - 13:00 und von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet, Samstag von 9:00 - 13:00 Uhr.